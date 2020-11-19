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Петербуржцы продолжают собирать лисички вёдрами. Выкапывая их из-под снега

Фото: Автор фото — Наталья, »Грибы и Грибники СПб»

Несмотря на то, что зима уже пришла, любители грибов из Петербурга продолжают сезон.

В лесах ещё довольно много грибов. Так, вчера у Пасторского озера во Всеволожском районе подписчик сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» набрал целую корзину лисичек.

А сегодня, 18 ноября, в Курортном районе лисички прятались под снегом, но грибникам это не помешало.

Фото: Автор фото — Наталья, »Грибы и Грибники СПб»

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