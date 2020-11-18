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Снег в Петербурге — это не только красиво...

Утренний город в легком снегу — и плюс на термометре. Фотокорреспонденты «Фонтанки» запечатлели улицы и горожан.

Конь переходит Невский проспект у Казанского собора
Конь переходит Невский проспект у Казанского собораФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Не все горожане заметили, что (согласно отчету чиновников) после того, как рано утром пошел снег, уже в 8:00 на уборку вышли 578 машин специализированной техники и почти 1300 работников ручного труда и даже ночью улицы чистили 566 единиц.

Уборка снега у Казанского собора
Уборка снега у Казанского собораФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Уборка снега у Казанского собора
Уборка снега у Казанского собораФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В письмах читатели «Фонтанки» уверяют: и в 9:30 на Васильевском острове, например, было не пройти по тротуарам 8 и 9 линий — жижа из-под колес с неубранной дороги летела веером на пешеходов. А вот по дороге в Пулково читатели встретили уборочную технику. Но пассажирам самолетов от этого легче не стало.

Лермонтовский проспект
Лермонтовский проспектФото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Набережная Фонтанки
Набережная ФонтанкиФото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Набережная Фонтанки
Набережная ФонтанкиФото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Невский проспект
Невский проспектФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Невский проспект
Невский проспектФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Невский проспект
Невский проспектФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Невский проспект
Невский проспектФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Сенатская площадь
Сенатская площадьФото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Климов переулок
Климов переулокФото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Конь переходит Невский проспект у Казанского собора
Конь переходит Невский проспект у Казанского собораФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Синоптики предупредили петербуржцев о приближающемся шторме и гололедице накануне. За минувшие сутки дорожники использовали 362 кубометра солевого раствора и 18 тонн песко-соляной смеси. С дорог вывезли 563 тонны мусора и смёта.
В комитете по благоустройству круглосуточно работает дежурная служба, по телефону 314–60–13 горожане могут сообщить о поваленных ветром деревьях и пожаловаться на состояние улично-дорожной сети.

В Ленобласти дорожные службы были переведены на усиленный режим работы минувшим вечером.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

неслучайный
На солнечной стороне Невского около канала тротуар убрали в 10.05
Buka
и как обычно всё снежное месиво на пешеходных переходах!((((
USSR_forever
Снег пошёл, и значит что-то поменялось...... Земфира....
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