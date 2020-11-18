Петербургский аэропорт Пулково не принимает рейсы из-за непогоды. Об этом утром 18 ноября «Фонтанке» сообщают читатели.
В самом Пулково проблемы с осадками признают, но говорят лишь об незначительных изменениях в расписании.
Как сообщают в пресс-службе «Воздушных ворот северной столицы», на 9 утра один самолет, летевший в Петербург из Челябинска, направлен на запасной аэродром в Москву.
«В расписании аэропорта Пулково возможны незначительные изменения, связанные с расчисткой взлётно-посадочной полосы от переохлажденных осадков. В течение часа на аэродроме будут проведены необходимые работы для обеспечения безопасности полетов», — сообщает Пулково.
При этом в аэропорту уверены, что значительных задержек рейсов пока нет.
Изменения в расписании возможно уточнить на онлайн-табло аэропорта, а также по телефонам колл-центров аэропорта и авиакомпаний.