FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +9
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Снежный циклон закрыл небо в Петербурге. Пулково принимает не все самолеты

Петербургский аэропорт Пулково не принимает рейсы из-за непогоды. Об этом утром 18 ноября «Фонтанке» сообщают читатели.

В самом Пулково проблемы с осадками признают, но говорят лишь об незначительных изменениях в расписании.

Как сообщают в пресс-службе «Воздушных ворот северной столицы», на 9 утра один самолет, летевший в Петербург из Челябинска, направлен на запасной аэродром в Москву.

«В расписании аэропорта Пулково возможны незначительные изменения, связанные с расчисткой взлётно-посадочной полосы от переохлажденных осадков. В течение часа на аэродроме будут проведены необходимые работы для обеспечения безопасности полетов», — сообщает Пулково.

При этом в аэропорту уверены, что значительных задержек рейсов пока нет.

Изменения в расписании возможно уточнить на онлайн-табло аэропорта, а также по телефонам колл-центров аэропорта и авиакомпаний.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний