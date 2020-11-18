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В больнице Коммунарки ликвидировали последствия разрыва кислородной трубы. Пациентов перевели подальше

На территории временного госпиталя больницы в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений. Об этом вечером 18 ноября сообщил департамент здравоохранения Москвы.

Пациенты и персонал вне опасности, заверили в ведомстве. Главный врач контролирует состояние больных.

«Все пациенты, размещенные в соседних блоках госпиталя, уже переведены в рядом стоящие сооружения, не связанные с тем, в котором произошла разгерметизация. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Пострадавших также нет», - говорится в сообщении.

Вечером в среду очевидцы заметили белый дым, который поднимался над больницей в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусом. Как позже сообщили в столичном депздраве, в недавно возведенном блоке, где проходили пусконаладочные работы, произошёл разрыв трубы с кислородом. Пациентов в этом блоке не было.

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Комментарии (2)

USSR_forever
у нас тут завод тушили, так вот потом повторно тушить ездили.... не удивлюсь, если в Коммунарке второй раз повторится =))))) РУ, парам-парам-пам-пам-пам, КА, парам-парам-пам-пам-пам, ЖОП, парам-парам-пам-пам-пам, СТВО, парам-парам-пам-пам-пам, .... и хором... =))))
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