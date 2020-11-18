В больнице Коммунарки ликвидировали последствия разрыва кислородной трубы. Пациентов перевели подальше

На территории временного госпиталя больницы в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений. Об этом вечером 18 ноября сообщил департамент здравоохранения Москвы.
Пациенты и персонал вне опасности, заверили в ведомстве. Главный врач контролирует состояние больных.
«Все пациенты, размещенные в соседних блоках госпиталя, уже переведены в рядом стоящие сооружения, не связанные с тем, в котором произошла разгерметизация. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Пострадавших также нет», - говорится в сообщении.
Вечером в среду очевидцы заметили белый дым, который поднимался над больницей в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусом. Как позже сообщили в столичном депздраве, в недавно возведенном блоке, где проходили пусконаладочные работы, произошёл разрыв трубы с кислородом. Пациентов в этом блоке не было.