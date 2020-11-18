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В коронавирусной больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом

В инфекционной больнице № 40 в московской Коммунарке, где лечатся больные коронавирусом, произошел разрыв трубы с кислородом вечером 18 ноября. Пожара не возникло.

«Произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей без возгорания и обрушений. По предварительным данным, пострадавших нет, пожара не возникло», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Изначально сообщалось о хлопке кислородного баллона. Очевидцы рассказали, что со стороны больницы виден белый дым.

Из-за разрыва повреждена обшивка корпуса, также повреждено некоторое оборудование, добавил источник агентства «Москва» и уточнил, что в корпусе пациентов не было, а персонал, предварительно, не пострадал.

Медицинский кислород для ряда московских больниц, в том числе той, что в Коммунарке, производит и поставляет компания «Любергаз». Дозвониться до нее «Фонтанке» не удалось. Директор организации в конце октября вынужден был обратиться в Министерство промышленности из-за перебоев с поставками сырья, называя положение критическим. Проблему в итоге удалось решить.

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Комментарии (1)

Иван 2пырьев
>> со стороны больницы виден белый дым

Значит выбрали нового главврача
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