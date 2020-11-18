В инфекционной больнице № 40 в московской Коммунарке, где лечатся больные коронавирусом, произошел разрыв трубы с кислородом вечером 18 ноября. Пожара не возникло.
«Произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей без возгорания и обрушений. По предварительным данным, пострадавших нет, пожара не возникло», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Изначально сообщалось о хлопке кислородного баллона. Очевидцы рассказали, что со стороны больницы виден белый дым.
Из-за разрыва повреждена обшивка корпуса, также повреждено некоторое оборудование, добавил источник агентства «Москва» и уточнил, что в корпусе пациентов не было, а персонал, предварительно, не пострадал.
Медицинский кислород для ряда московских больниц, в том числе той, что в Коммунарке, производит и поставляет компания «Любергаз». Дозвониться до нее «Фонтанке» не удалось. Директор организации в конце октября вынужден был обратиться в Министерство промышленности из-за перебоев с поставками сырья, называя положение критическим. Проблему в итоге удалось решить.