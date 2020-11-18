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Депздрав: Трубу с кислородом разорвало в новом блоке коронавирусной больницы в Коммунарке

В московском департаменте здравоохранения подтвердили разрыв трубы с кислородом в инфекционной больнице № 40 в Коммунарке 18 ноября. Обошлось без пострадавших — пациентов в блоке не было.

Как сообщили «Фонтанке» в департаменте, разгерметизация кислородной линии произошла во время пуско-наладочных работ в инфекционном блоке, который ещё не введён в эксплуатацию. Соответственно, заболевших в помещении не было, среди рабочих пострадавших нет.

«Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет», — добавили в пресс-службе.

Вечером в среду очевидцы заметили белый дым, который поднимался над больницей в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусом. Предположение о пожаре в клинике опровергли. Источник агентства «Москва» уточнил, что из-за разрыва повреждено некоторое оборудование.

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Комментарии (2)

262126571
Раньше была статья "халатность". Теперь все погрязло в коррупции.
Fjfef
Торопились...
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