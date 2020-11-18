Депздрав: Трубу с кислородом разорвало в новом блоке коронавирусной больницы в Коммунарке

В московском департаменте здравоохранения подтвердили разрыв трубы с кислородом в инфекционной больнице № 40 в Коммунарке 18 ноября. Обошлось без пострадавших — пациентов в блоке не было.



Как сообщили «Фонтанке» в департаменте, разгерметизация кислородной линии произошла во время пуско-наладочных работ в инфекционном блоке, который ещё не введён в эксплуатацию. Соответственно, заболевших в помещении не было, среди рабочих пострадавших нет.

«Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет», — добавили в пресс-службе.