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Британцев призвали проветривать помещения для эффективной борьбы с коронавирусом

Власти Великобритании рассказали о пользе проветривания помещений для борьбы с коронавирусом.

«Исследования показывают, что нахождение в комнате со свежим воздухом может снизить риск заражения более чем на 70%», — сообщается 18 ноября на сайте британского правительства.

Власти страны решили начать «общественную информационную кампанию», чтобы донести до граждан пользу проветривания. В специальном агитационном ролике сообщается, что «коронавирус задерживается в воздухе помещений без свежего воздуха». Проветривание, напротив, позволяет избежать вдыхания инфицированных частиц.

Правительство Великобритании рекомендует в течение дня регулярно открывать окна для коротких проветриваний от 10 до 15 минут.

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