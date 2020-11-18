Предварительную причину ЧП на железной дороге у города Ковров Владимирской области озвучил 18 ноября Следственный комитет РФ. Кроме того, он показал место ЧП с высоты — видео впечатляет.

16 ноября на 238-м километре перегона Камешки — Новки сошли с рельсов 35 из 64 грузовых вагонов с мазутом, погиб дорожный мастер. Следователи выяснили, что в тот день на участке велись ремонтные работы. При приближении поезда железнодорожники не успели подключить стрелку к приводу, и часть вагонов грузового поезда уехали на другую железнодорожную ветку и в итоге сошли с рельсов.