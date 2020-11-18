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СК нашёл виновного в сходе 35 вагонов под Владимиром. Это стрелочник

Скриншот из видео на YouTube-канале<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCOiAwKQuFMdJuK7wwDIoKpA" dir="auto">Следственный комитет Российской Федерации</a><br><br>
Скриншот из видео на YouTube-каналеСледственный комитет Российской Федерации

Предварительную причину ЧП на железной дороге у города Ковров Владимирской области озвучил 18 ноября Следственный комитет РФ. Кроме того, он показал место ЧП с высоты — видео впечатляет.

16 ноября на 238-м километре перегона Камешки — Новки сошли с рельсов 35 из 64 грузовых вагонов с мазутом, погиб дорожный мастер. Следователи выяснили, что в тот день на участке велись ремонтные работы. При приближении поезда железнодорожники не успели подключить стрелку к приводу, и часть вагонов грузового поезда уехали на другую железнодорожную ветку и в итоге сошли с рельсов.

Работники железной дороги допрошены в качестве подозреваемых. Они дали признательные показания, решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Скриншот из видео на YouTube-канале<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UCOiAwKQuFMdJuK7wwDIoKpA" dir="auto">Следственный комитет Российской Федерации</a><br><br>
Скриншот из видео на YouTube-каналеСледственный комитет Российской Федерации

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Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
стрелочник на каком языке говорит? аул какой?
vic_5e4cd1938d1a8
стрелочник универсал ... на все случаи жизни ...
daisychain
Сенсация! СК назначил стрелочника стрелочником!
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