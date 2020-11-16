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16.11.2020 20:10
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Десятки вагонов с мазутом выкинуло с путей у города Ковров, под ними оказался человек

Грузовой состав сошёл с рельсов в Камешковском районе Владимирской области, погиб рабочий. Разлилось топливо.

ГУ МЧС по Владимирской области
ГУ МЧС по Владимирской области
ГУ МЧС по Владимирской области
ГУ МЧС по Владимирской области
Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ
Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ, по данным следствия, 16 ноября в 14:25 мчс на 238-м километре перегона Камешки — Новки около города Ковров съехали с рельсов 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда №2617. Погиб дорожный мастер — мужчина 1969 года рождения. Его извлекли из-под вагонов ещё живым, в тяжёлом состоянии, но по пути в больницу он скончался. Причинён крупный ущерб.

Видео из телеграм-канала МЧС России

По данным МЧС, в результате ЧП на железнодорожной станции «Новки-1» из шести цистерн разлился мазут, охватив около 12,5 тысячи квадратных метров. Силы и средства МЧС России находятся на месте, они начали пенную атаку.

Следователи по факту схода вагонов возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 263 УК РФ). Допрашиваются свидетели, готовятся экспертизы, продолжается осмотр места происшествия и изучение технической документации, устанавливается точный размер ущерба. Лишь после проведения следственных действий можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц, отмечается в сообщении следственного управления.

ОАО «РЖД» выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего и обещает оказать им всю необходимую помощь.

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