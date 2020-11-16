Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ, по данным следствия, 16 ноября в 14:25 мчс на 238-м километре перегона Камешки — Новки около города Ковров съехали с рельсов 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда №2617. Погиб дорожный мастер — мужчина 1969 года рождения. Его извлекли из-под вагонов ещё живым, в тяжёлом состоянии, но по пути в больницу он скончался. Причинён крупный ущерб.

По данным МЧС, в результате ЧП на железнодорожной станции «Новки-1» из шести цистерн разлился мазут, охватив около 12,5 тысячи квадратных метров. Силы и средства МЧС России находятся на месте, они начали пенную атаку.



Следователи по факту схода вагонов возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 263 УК РФ). Допрашиваются свидетели, готовятся экспертизы, продолжается осмотр места происшествия и изучение технической документации, устанавливается точный размер ущерба. Лишь после проведения следственных действий можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц, отмечается в сообщении следственного управления.