Сенаторы дали разрешение на задержание аудитора Михаила Меня. Тот удивился: «Что за ерунда?»

«СФ поддержал представление генпрокурора РФ о привлечении аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня в качестве обвиняемого в растрате, его задержании, применении к нему меры пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении верхней палаты парламента в Telegram.

Совет Федерации дал согласие на задержание аудитора Счетной палаты России и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о присвоении или растрате. Информация об этом появилась 18 ноября.

Данные из материалов уголовного дела со ссылкой на генерального прокурора РФ Игоря Краснова приводит РИА Новости. Как пишет агентство, в них идет речь о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. «Получены достаточные доказательства вины Михаила Меня», — подчеркнул Краснов.

Бывший глава региона прокомментировал ситуацию «Интерфаксу». «Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — сказал он, добавив, что находится в России.

В начале «нулевых» Михаил Мень работал заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова. С 2005 по 2013 год занимал должность губернатора Ивановской области. Затем был министром строительства и ЖКХ, это продолжалось до 2018 года, после чего по назначению президента РФ в качестве аудитора перешел на работу в Счетную палату России.