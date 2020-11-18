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Сенаторы дали разрешение на задержание аудитора Михаила Меня. Тот удивился: «Что за ерунда?»

Совет Федерации дал согласие на задержание аудитора Счетной палаты России и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о присвоении или растрате. Информация об этом появилась 18 ноября.

«СФ поддержал представление генпрокурора РФ о привлечении аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня в качестве обвиняемого в растрате, его задержании, применении к нему меры пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении верхней палаты парламента в Telegram.

Данные из материалов уголовного дела со ссылкой на генерального прокурора РФ Игоря Краснова приводит РИА Новости. Как пишет агентство, в них идет речь о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. «Получены достаточные доказательства вины Михаила Меня», — подчеркнул Краснов.

Бывший глава региона прокомментировал ситуацию «Интерфаксу». «Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — сказал он, добавив, что находится в России.

В начале «нулевых» Михаил Мень работал заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова. С 2005 по 2013 год занимал должность губернатора Ивановской области. Затем был министром строительства и ЖКХ, это продолжалось до 2018 года, после чего по назначению президента РФ в качестве аудитора перешел на работу в Счетную палату России.

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Комментарии (2)

jokir1971
А папашка его был попом православным ) так ведь вроде?
Наверное с детства учил его скрепам )))
263913591
Вот что бывает, если выясняется что было еще пара чемоданов, от которых не занесли % в мэрию. Не так давно % с чемоданами таскали прямо туда, в филиал госдепа по законодательству Раша
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