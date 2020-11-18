Вячеслав Макаров о кандидатуре в Горизбирком Чечиной: Она профессионал

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что глава Курортного района Наталья Чечина, которую ЦИК предложил в Горизбирком Петербурга, является профессионалом. Об этом председатель парламента сказал во время брифинга в Мариинском дворце.



«Что касается кандидатуры Натальи Валентиновны Чечиной, это профессионал. Она много лет занимается проблемами, связанными с избирательными комиссиями. Она много раз, будучи замглавы района, курировала эту сферу, — напомнил спикер ЗакСа. — Я убежден, что это кандидатура профессиональная. И сделает всё,