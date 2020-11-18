Вячеслав Макаров о кандидатуре в Горизбирком Чечиной: Она профессионал

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что глава Курортного района Наталья Чечина, которую ЦИК предложил в Горизбирком Петербурга, является профессионалом. Об этом председатель парламента сказал во время брифинга в Мариинском дворце.
«Что касается кандидатуры Натальи Валентиновны Чечиной, это профессионал. Она много лет занимается проблемами, связанными с избирательными комиссиями. Она много раз, будучи замглавы района, курировала эту сферу, — напомнил спикер ЗакСа. — Я убежден, что это кандидатура профессиональная. И сделает всё,
чтобы авторитет Санкт-Петербургской избирательной комиссии на федеральном уровне был очень высоким, и слово петербургской избирательной комиссии было не просто весомым, а воспринималось нормально всеми политическими партиями, которые будут принимать участие в предстоящих выборах».
Макаров подчеркнул, что Заксобрание не вмешивается в работу Горизбиркома.
Утром 18 ноября ЦИК рекомендовал губернатору Александру Беглову кандидатуру Чечиной на выдвижение в члены Горизбиркома после ухода председателя комиссии Виктора Миненко.