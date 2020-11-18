ЦИК рекомендовал Беглову предложить в состав Горизбиркома Петербурга Наталью Чечину

Центризбирком предложит губернатору Петербурга Александру Беглову назначить в городскую комиссию главу Курортного района Наталью Чечину. Решение было принято по итогам заседания ЦИК 18 ноября.
Центральная комиссия рассмотрела двух кандидатур: соавтора Конституции 1993 года Сергея Цыпляева и главу администрации Курортного района Петербурга Наталью Чечину, которая считается креатурой Смольного. Первый получил поддержку только четырех членов ЦИК, в том числе за него голосовал и замглавы Центральной комиссии Николай Булаев, второй кандидат — девяти. За соответствующий проект решения проголосовали почти единогласно, за исключением одного голоса.
Еще до голосования Булаев намекнул, что, возможно, председателем Горизбиркома Петербурга станет женщина. Его члены ГИК выбирают тайным голосованием из тех, кого предложит рассмотреть Центральная комиссия.