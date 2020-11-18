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Nokia научилась передавать данные в сетях 5G со скоростью 8 Гбит/с. Компания объявила это мировым рекордом

Финскому производителю телекоммуникационного оборудования Nokia удалось достичь самой высокой в мире скорости передачи данных в коммерческих 5G-сетях Финляндии, равной 8 Гбит/с. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Передача данных осуществлялась между двумя устройствами Nokia, подключенными к технологии 5G mmWave одновременно, в коммерческой сети 5G Elisa (крупный финский сотовый оператор, сотрудничает c российским Tele2). Также были использованы разработки для тестирования смартфонов в форм-факторе 5G от американской Qualcomm Technologies.

Высокая скорость будет поддерживать несколько новых услуг с низкой задержкой и высокой пропускной способностью. К ним относятся высокоскоростная загрузка видео, виртуальная реальность (VR) и приложения дополненной реальности (AR). Ожидается, что инновация будет внедрена в 2021 году.

В середине мая Nokia заявляла о мировом рекорде скорости передачи данных в сетях 5G в беспроводной сети в американском Далласе, штат Техас. Тогда была развита скорость 4,7 Гбит/с. В компании отметили, что показатель является самым высоким в мире из достигнутых при применении технологии двойного подключения EN-DC.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
если это NOKIA MOBILE, то это не финны, а американцы давным-давно)))
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