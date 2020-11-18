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Завтра синоптики обещают Петербургу жаркий рекорд

Синоптики обещают Петербургу обновление исторического температурного максимума 19 ноября. Уже сегодня выпавший утром снег растает, в Петербурге потеплеет. Температура воздуха прогреется до 7–9 градусов.

Но это будет не предел. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после прохождения активного атмосферного фронта в городе на Неве ожидается потепление. 19 ноября, в четверг, высока вероятность перекрытия исторического максимума для этого дня. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1978 году и составил +9,0 °C.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ожидается +9 °C…+11 °C.

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Комментарии (2)

VBJ
Наймите же корректора! Температура у вас прогреется.
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