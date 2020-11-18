В Петербурге сегодня необычная погода: температура сильно повысится – до аномальных для ноября значений, но всё равно будет холодно, и даже днём возможен снег.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 ноября будет облачно, ночью местами был снег с дождем, гололедица, днём ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, ветер умеренный c порывами до сильного. Температура воздуха с ночных 0 – плюс 2 градусов вырастет днём до плюс 7-9.