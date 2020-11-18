В Петербурге сегодня необычная погода: температура сильно повысится – до аномальных для ноября значений, но всё равно будет холодно, и даже днём возможен снег.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 ноября будет облачно, ночью местами был снег с дождем, гололедица, днём ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, ветер умеренный c порывами до сильного. Температура воздуха с ночных 0 – плюс 2 градусов вырастет днём до плюс 7-9.
Это очень высокая для 18 ноября температура. В этот день в нашем городе, согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, чаще всего бывает паcмурно, без осадков, от минус 4 до плюс 3 градусов. Максимальная дневная температура 18 ноября была зафиксирована в 1980 году – плюс 7, а минимальная в 1960 году, минус 16 градусов, сообщает «Яндекс». Однако на улице отнюдь не тепло. Температура плюс 2 ощущается как минус 4 (а плюс 7 будет ощущаться как минус 1) при высокой влажности воздуха, до 87%, и при ветре порывами до 15,8 м/c. В ближайшие часы в городе, по данным «Яндекса», выпадет 10,68% месячной нормы осадков, то есть дождя со снегом.
19 и 20 ноября тоже вероятны осадки и порывистый ветер. Завтра – плюс 7-9 градусов, а в пятницу – плюс 2-4.