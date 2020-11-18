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My Funny Valentine — Miles Davis In Concert

My Funny Valentine — концертный альбом Майлза Дэвиса. Был записан на концерте в Филармоническом зале Линкольн-центра 12 февраля 1964 года.

Концерт стал частью серии благотворительных проектов, организованных недавно открытым Филармоническим залом нью-йоркского Линкольн-центра совместно с правозащитными организациями NAACP, CORE и SNCC.

В записи приняли участие: Ron Carter -бас, Tony Williams — ударные, Herbie Hancock — фортепьяно, George Coleman — тенор-саксофон и Miles Davis — труба.

Среда Джаза

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