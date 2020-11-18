ЦИК выберет одного из двух кандидатов в Горизбирком Петербурга

Замглавы ЦИК Николай Булаев, представляя единственный вопрос повестки заседания, не исключил, что следующим главой Горизбиркома Петербурга будет женщина. Он также прокомментировал, что проблемы в функционировании избирательной системы города наблюдались во время кампаний и 2014, и 2016, и 2019 годов. И сделал вывод, что в этом сложно винить только председателя городской комиссии.

В Центризбиркоме 18 ноября представили двух кандидатур на должность члена избирательной комиссии Петербурга: главой Курортного района Натальи Чечиной и Сергеем Цыпляевым, выдвинутым «Наблюдателями Петербурга». Трансляция заседания ведется на сайте ЦИК.

Наталья Чечина считается кандидатурой губернатора города Александра Беглова, Сергей Цыпляев — соавтор Конституции 1993 года, и был выдвинут независимой общественной организацией. Центризбиркому предстоит рекомендовать губернатору одного из двух кандидатов, которого градоначальник, в свою очередь, выдвинет в комиссию.

На прошлой неделе кресло главы ГИК покинул Виктор Миненко. По информации источников, он должен был перейти на работу в полпредство.