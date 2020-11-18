ЦИК выберет одного из двух кандидатов в Горизбирком Петербурга

В Центризбиркоме 18 ноября представили двух кандидатур на должность члена избирательной комиссии Петербурга: главой Курортного района Натальи Чечиной и Сергеем Цыпляевым, выдвинутым «Наблюдателями Петербурга». Трансляция заседания ведется на сайте ЦИК.
Замглавы ЦИК Николай Булаев, представляя единственный вопрос повестки заседания, не исключил, что следующим главой Горизбиркома Петербурга будет женщина. Он также прокомментировал, что проблемы в функционировании избирательной системы города наблюдались во время кампаний и 2014, и 2016, и 2019 годов. И сделал вывод, что в этом сложно винить только председателя городской комиссии.
Наталья Чечина считается кандидатурой губернатора города Александра Беглова, Сергей Цыпляев — соавтор Конституции 1993 года, и был выдвинут независимой общественной организацией. Центризбиркому предстоит рекомендовать губернатору одного из двух кандидатов, которого градоначальник, в свою очередь, выдвинет в комиссию.
На прошлой неделе кресло главы ГИК покинул Виктор Миненко. По информации источников, он должен был перейти на работу в полпредство.