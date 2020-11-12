FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 22:31
0
Печать

Виктор Миненко может вернуться в полпредство

Виктор Миненко, которого губернатор Александр Беглов 12 ноября освободил от должности главы Горизбиркома, может вернуться на работу в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Об этом «Фонтанке» сообщили два знакомых с ситуацией источника.

Работа в полпредстве — пока предварительный вариант, но наиболее вероятный. Если назначение состоится, это произойдет в ближайшие дни, так как 18 ноября Виктору Миненко исполняется 60 лет — а это предельный возраст для госслужбы.

На место Миненко, вероятнее всего, придет Наталья Чечина, которая в свое время работала с Александром Бегловым, когда последний возглавлял Курортный район. В настоящее время Чечина — глава администрации этого же района.

Предполагается, что о новом члене избирательной комиссии Петербурга будет объявлено завтра на заседании ЦИК.

Напомним, о том, что Миненко написал заявление о сложении обязанностей члена Горизбиркома стало известно 12 ноября. Накануне его лично наградил орденом Почета Александр Беглов, что вызвало недовольство главы ЦИК Эллы Памфиловой. Центральная комиссия в сентябре выразила недоверие председателю ГИКа.

Нынешний губернатор города и Миненко вместе работали в полпредстве. Последний с марта 2012 по июль 2018 года был главным федеральным инспектором по Петербургу аппарата уполномоченного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Кстати, предшественник Миненко — Виктор Панкевич также ушел в должности главы ГИК в полпредство.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний