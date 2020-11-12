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12.11.2020 20:00
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Беглов освободил Миненко от обязанностей члена Горизбиркома

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 ноября освободил от обязанностей члена городской избирательной комиссии Виктора Миненко. Это следует из постановления, подписанного градоначальником. Автоматически прекращаются и полномочия Миненко как председателя Горизбиркома.

Постановление направят в Заксобрание Петербурга и Горизбирком. Ранее в этот день стало известно, что Виктор Миненко написал заявление о досрочном освобождении от обязанностей члена комиссии.

Вероятным новым главой комиссии называют Наталью Чечину, которую называют креатурой Смольного. В настоящее время она возглавляет администрацию Курортного района. Действующего губернатора она знает более 20 лет. В 1999 году Беглов возглавлял Курортный район, где Чечина работает с 1990 года.

Накануне Беглов лично наградил Миненко орденом Почета, поблагодарив за работу, в частности за организацию голосования по поправкам в Конституцию. Награждение вызвало публичное негодование главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

ded morze
Наконецто.В сентябре 2021 всё будет по чесному.Этому медаль дали чтоб свалил.
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