Беглов освободил Миненко от обязанностей члена Горизбиркома

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 ноября освободил от обязанностей члена городской избирательной комиссии Виктора Миненко. Это следует из постановления, подписанного градоначальником. Автоматически прекращаются и полномочия Миненко как председателя Горизбиркома.



Постановление направят в Заксобрание Петербурга и Горизбирком. Ранее в этот день стало известно, что Виктор Миненко написал заявление о досрочном освобождении от обязанностей члена комиссии.

Вероятным новым главой комиссии называют Наталью Чечину, которую называют креатурой Смольного. В настоящее время она возглавляет администрацию Курортного района. Действующего губернатора она знает более 20 лет. В 1999 году Беглов возглавлял Курортный район, где Чечина работает с 1990 года.