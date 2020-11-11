Беглов вручил Миненко орден Почета. Главе Горизбиркома предрекают скорую отставку

По словам собеседников редакции, градоначальник похвалил председателя городской комиссии за работу — в частности, за организацию голосования по поправкам в Конституцию. Однако они не исключили, что награду вручили напоследок перед уходом Миненко с должности. В ноябре 2020 года главе ГИК исполняется 60 лет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 ноября вручил главе Горизбиркома Виктору Миненко орден Почета, рассказали «Фонтанке» свидетели этого события. Некоторые члены комиссии узнали о торжественном мероприятии буквально перед его началом.

По некоторым данным, вопрос отставки Миненко обсуждался как на федеральном, так и на городском уровне. Один из близких к избирательному процессу в Петербурге людей не исключил, что об уходе главы ГИК может быть объявлено уже на следующей неделе.



В конце сентября работу избиркома Петербурга жестко раскритиковала глава ЦИК Элла Памфилова, более того, она предложила Миненко добровольно сложить с себя полномочия.

