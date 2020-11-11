Беглов вручил Миненко орден Почета. Главе Горизбиркома предрекают скорую отставку
Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 ноября вручил главе Горизбиркома Виктору Миненко орден Почета, рассказали «Фонтанке» свидетели этого события. Некоторые члены комиссии узнали о торжественном мероприятии буквально перед его началом.
По словам собеседников редакции, градоначальник похвалил председателя городской комиссии за работу — в частности, за организацию голосования по поправкам в Конституцию. Однако они не исключили, что награду вручили напоследок перед уходом Миненко с должности. В ноябре 2020 года главе ГИК исполняется 60 лет.
По некоторым данным, вопрос отставки Миненко обсуждался как на федеральном, так и на городском уровне. Один из близких к избирательному процессу в Петербурге людей не исключил, что об уходе главы ГИК может быть объявлено уже на следующей неделе.
В конце сентября работу избиркома Петербурга жестко раскритиковала глава ЦИК Элла Памфилова, более того, она предложила Миненко добровольно сложить с себя полномочия.