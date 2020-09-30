Горизбирком Петербурга приглашают на выход. Виктор Миненко молчит

Центризбирком, который на протяжении последнего года публично «громил» петербургский избирком на заседаниях, выразил недоверие председателю городской комиссии Виктору Миненко. И предложил членам комиссии сложить полномочия добровольно. Следовать этой рекомендации из опрошенных «Фонтанкой» пока не собирается никто. Более того, не разглядели в Петербурге и серьезной угрозы в упомянутой возможности расформирования через суд. Однако главе ГИК все же предсказывают скорый уход — но по собственному желанию.

Виктор Миненко



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»



Постоянная с момента скандальных муниципальных выборов в сентябре 2019 года критика ЦИКом работы петербургского избиркома и его председателя Виктора Миненко достигла пика. Центральная комиссия выразила ему недоверие и предложила Миненко, а также другим членам городской комиссии, досрочно сложить с себя полномочия.

Единственный способ для ЦИК расформировать петербургскую комиссию — пойти в суд, чем и пригрозила Элла Памфилова, в случае если в Петербурге заупрямятся. При этом в 31-й статье федерального закона №67 о гарантиях избирательных прав четко прописаны основания, по которым иск может быть удовлетворен. В их числе нарушения комиссией избирательных прав граждан, права граждан на участие в референдуме, повлекшего за собой признание ЦИКом недействительными итогов голосования на соответствующей территории. Кроме того, в случае неисполнения комиссией решения суда или вышестоящей комиссии, решений ЦИКа или невыполнения обязанности по назначению выборов, повлекшего за собой назначение выборов.



Памфилова заявила, что «апофеозом» стала ситуация с дополнительными выборами депутатов Заксобрания, которые «так и не состоялись по вине избиркома», вследствие чего «шесть кандидатов и более 70 тысяч избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права». И добавила, что выводов комиссия никаких не делает, и ЦИК в такой ситуации больше не может бездействовать.

Необходимость провести довыборы в парламент по 21-му одномандатному округу появилась после смерти депутата-единоросса Павла Зеленкова летом прошлого года. Еще в январе Горизбирком трижды вроде бы пытался объявить допвыборы, но каждый раз мимо. К вопросу вернулись только 5 марта, когда новостные ленты уже угрожающе пестрили сообщениями о заболевших коронавирусом, и назначили долгожданное событие на 7 июня. Через неделю после объявления довыборов в Петербурге ввели первые ограничительные меры. Приостановили кампании по всей стране месяц спустя — по предложению Памфиловой и по очевидной причине ситуации с COVID-19.



Дедлайн, когда кампанию можно было возобновить, СПбИК пропустила еще в июле, так как с момента объявления довыборов до голосования должно пройти не менее 90 дней, а народный избранник должен просидеть в своем кресле минимум год. При этом в сентябре 2021 года уже должны пройти выборы следующего созыва парламента. В итоге 22 сентября ГИК ожидаемо отменил довыборы.

«Городская комиссия, можно сказать, в последний день, я так понимаю, для подстраховки, направляет письмо в ЦИК с просьбой разъяснить, что делать с этими выборами. Мы получаем это письмо к обеду, в тот же день оперативно направляем ответ о недопустимости безосновательного уклонения от возобновления по подготовке выборов и ждем соответствующей реакции со стороны городской комиссии», — рассказала на заседании Памфилова.

Начальник юридического управления Олег Зацепа, выдвинутый в состав ГИК от Российской экологической партии «Зелёные», напомнил, что Горизбирком все же назначил довыборы в Заксобрание по 21-му округу. «Кроме того, основание для расформирования — не просто неназначение выборов, а их неназначение, повлекшее назначение выборов специально сформированной временной Санкт-Петербургской избирательной комиссией. Такой юридический состав объективно не сформировался», — добавил Зацепа. На вопрос о сложении полномочий он ответил: «По результатам своей работы в 2019 году грехов за собой не усматриваю».



Ольга Покровская, которая была выдвинута в ГИК от «Яблока», сказала, что будет советоваться со своей партией по вопросу сложения полномочий. Вместе с тем, она не видит на данный момент никаких оснований, по которым ЦИК России мог бы обратиться в суд: «Потому что все эти основания перечислены в законе. Но все это должно быть связано с таким моментом, как рассмотрение жалоб на нарушение избирательных прав. Второе, что касается недоверия, я бы тоже на их месте выразила бы недоверие, но никаких юридических последствий это не влечет. Каким-то образом повлиять на состав комиссии ЦИК не может». Она добавила, что удивлена отсутствием жалоб на непроведение допвыборов по 21-му округу.

Покровская добавила, что призыв Эллы Памфиловой, как в любой бюрократической системе, может быть воспринят как приказ. «Но если честно, я не вижу рычагов, которые могли бы быть дополнительно использованы», — сказала она. Член комиссии признала, что ЦИК справедливо неоднократно выражала недовольство петербургским избиркомом: «Я бы даже сказала, что поводов для недовольства было значительно больше, чем озвучивала центральная комиссия».



Покровская напомнила, как именно горизбирком формирует нижестоящие избирательные комиссии: «Вот сколько можно напихать людей, зависимых от администраций, вот столько и будет напихано. И никакие возражения не проходят». Она едко заметила, что в глазах горизбиркома в целом работники социальных служб значительно лучше, чем опытные, известные представители организации «Наблюдатели Петербурга».

Член комиссии от Партии Роста Алексей Березин не стал озвучивать свои планы относительно возможного сложения полномочий. Однако он высказал мнение, что считает необходимым заменить комиссию на две трети. «При этом чтобы в ней остались представители пяти из шести парламентский партий, за исключением ЛДПР, который всегда голосует против парламентских партий и против регистрации представителей парламентских партий на выборах, то есть занимает позицию административного ресурса». К слову, Березин на заседаниях неоднократно поднимал вопрос о проведении довыборов, но его предложения не включались в повестку большинством голосов.



Член комиссии от «Справедливой России» Екатерина Фесик заметила, что устная поправка в постановление ЦИК, озвученная Памфиловой, не была до конца сформулировала. «Элла Александрова предложила юридическому управлению доформулировать. Поэтому пока неясно, всем ли членам комиссии предложено сложить полномочия», — сказала она.

Фесик напомнила, что ее в состав СПбИК выдвинула политическая партия. «Бюро и президиум доверили мне представлять интересы партии. Поэтому самостоятельно я принять такое решение в любом случае не смогу. По результатам кампании 2019 года и опроса 2020 года претензий к моей работе со стороны однопартийцев не было. В случае если лично моей работой будет недоволен ЦИК, то вопрос о сложении полномочий я внесу на рассмотрение бюро, и мы обсудим его коллегиально», — добавила член комиссии.

Дмитрий Краснянский также прокомментировал, что не собирается слагать с себя полномочия. «Мне пока в горизбиркоме нравится», — добавил он.

Юрий Кузьмин назвал вопрос о досрочном уходе преждевременным и предложил дождаться опубликования постановления ЦИК.



Собеседники редакции, близкие к горизбиркому, не исключают или предсказывают, что Виктор Миненко в ближайшем будущем добровольно сложит с себя полномочия. Впрочем, уход главы ГИК и так предрекали в течение последних двух недель политические телеграм-каналы.

У ЦИКа есть полномочия при формировании комиссий субъектов Федерации предлагать двух кандидатов. К слову, и Миненко, и Виктор Панкевич, и Алексей Пучнин в свое время были выдвиженцами как раз от ЦИК. История действующего председателя, по крайней мере, началась схоже с обстоятельствами, при которых в 2016 году в отставку подал Пучнин. При этом Памфилова в отношении последнего дала гораздо более мягкую характеристику, заявив тогда, что не сомневается в его профессиональных качествах, но СПбИК нуждается в ротации кадров, а на тот момент председателю комиссии найдется другое место. В тот же день — и это также, как и 30 сентября, было днем заседания в петербургском Заксобрании — она объявила о добровольной отставке Пучнина.

На момент выхода материала Виктор Миненко не ответил на звонок редакции и официально не прокомментировал, последует ли настоятельной рекомендации из Москвы.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

