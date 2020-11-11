Памфилова о награждении главы Горизбиркома Петербурга орденом Почета: Я не могу в это поверить!

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что с комиссией не согласовывали награждение председателя Горизбиркома Петербурга Виктора Миненко орденом Почета. Ее комментарий 11 ноября был опубликован в официальном телеграм-канале ЦИК.



«Я не могу в это поверить — этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В. А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовала даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие», — прокомментировала Памфилова.

