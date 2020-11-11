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11.11.2020 18:40
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Памфилова о награждении главы Горизбиркома Петербурга орденом Почета: Я не могу в это поверить!

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что с комиссией не согласовывали награждение председателя Горизбиркома Петербурга Виктора Миненко орденом Почета. Ее комментарий 11 ноября был опубликован в официальном телеграм-канале ЦИК.

«Я не могу в это поверить — этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В. А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовала даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие», — прокомментировала Памфилова.

Она добавила, что у губернаторов есть право ходатайствовать о награждении, однако, как правило, они всегда согласовывают это предварительно с Центральной избирательной комиссией.

«В данном случае никакой информации со стороны губернатора Санкт-Петербурга по этому поводу мы не получали», — добавила председатель ЦИК.

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов лично наградил Виктора Миненко и поблагодарил за организацию плебисцита по поправкам в Конституцию. Источники «Фонтанки» полагают, что на следующей неделе глава Горизбиркома покинет свой пост.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

VKuser189750944
Помог Беглову грязными выборами занять губернаторский трон . Бакинец отблагодарил .
263911361
Выборы в Питере самые грязные, но что поделать. А Беглов только рад
Yar_Petr
завидует?))))
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