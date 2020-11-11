Памфилова о награждении главы Горизбиркома Петербурга орденом Почета: Я не могу в это поверить!
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что с комиссией не согласовывали награждение председателя Горизбиркома Петербурга Виктора Миненко орденом Почета. Ее комментарий 11 ноября был опубликован в официальном телеграм-канале ЦИК.
«Я не могу в это поверить — этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В. А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовала даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие», — прокомментировала Памфилова.
Она добавила, что у губернаторов есть право ходатайствовать о награждении, однако, как правило, они всегда согласовывают это предварительно с Центральной избирательной комиссией.
«В данном случае никакой информации со стороны губернатора Санкт-Петербурга по этому поводу мы не получали», — добавила председатель ЦИК.
Ранее стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов лично наградил Виктора Миненко и поблагодарил за организацию плебисцита по поправкам в Конституцию. Источники «Фонтанки» полагают, что на следующей неделе глава Горизбиркома покинет свой пост.