Глава Горизбиркома Петербурга написал заявление об отставке. На его место придет давняя соратница Беглова

Председатель Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко 12 ноября написал заявление на имя губернатора Александра Беглова с просьбой досрочно освободить его от обязанностей члена комиссии, «Фонтанка» ознакомилась с документом.



«Прошу вас освободить меня от обязанности главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока моих полномочий», — говорится в заявлении.



По информации «Фонтанки», на место Миненко будет утверждена Наталья Чечина, которая с января 2019 года и по настоящее время занимает должность главы администрации Курортного района. В этом районе она начала работать в 1990 году, в 2001-м стала и.о. замглавы. Отметим, в 1999-м Курортный район возглавил нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов.

