Глава Горизбиркома Петербурга написал заявление об отставке. На его место придет давняя соратница Беглова
Председатель Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко 12 ноября написал заявление на имя губернатора Александра Беглова с просьбой досрочно освободить его от обязанностей члена комиссии, «Фонтанка» ознакомилась с документом.
«Прошу вас освободить меня от обязанности главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока моих полномочий», — говорится в заявлении.
По информации «Фонтанки», на место Миненко будет утверждена Наталья Чечина, которая с января 2019 года и по настоящее время занимает должность главы администрации Курортного района. В этом районе она начала работать в 1990 году, в 2001-м стала и.о. замглавы. Отметим, в 1999-м Курортный район возглавил нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов.
Собеседники «Фонтанки» не исключают, что об отставке Виктора Миненко будет объявлено на заседании Центризбиркома 13 ноября — и тогда же о назначении преемника. По другой информации, о Чечиной объявят на следующей неделе.
Близкий к Горизбиркому источник добавил, что для назначения Миненко на новую должность остается мало времени, так как 18 ноября главе комиссии исполнится 60 лет.
Накануне Александр Беглов лично наградил Миненко орденом Почета, на что эмоционально отреагировала глава ЦИК Элла Памфилова. Однако, по информации редакции, председатель комиссии знала о договоренности наградить главу городской комиссии перед уходом и высказывалась против нее.