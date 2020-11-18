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Оперативники нашли гараж угонщиков на Народного Ополчения. Его владельцы любят маскарад и автомобили премиум-класса

Многие месяцы неприметный гараж в Кировском районе Петербурга служил прибежищем для угонщиков. Его владельцы испытывали тягу к автомобилям премиум-класса, а из каждого преступления устраивали настоящий маскарад. После отдыхали там же, предпочитая расслабляться не без помощи веществ.

Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, оперативники задержали троих мужчин. Один из них, 38-летний, родился в Свердловской области, но живет в Республике Карелии. Двое других — в возрасте 35 и 39 лет — уроженцы города Нерюнгри (Якутия) и города Рига (Латвия), проживающие в Петербурге. Ранее все уже имели проблемы с законом. За кражи, взятки и подделку документов они получали условные и реальные сроки.

По предварительным данным, за минувший год троица может быть причастна как минимум к четырем кражам автомобилей иностранного производства премиум-класса на территории города. Им, как считают следователи, в разное время приглянулись Lexus NX200 с Дунайского проспекта, Cadillac XT5 с Индустриального проспекта, Toyota RAV4 с Варшавской улицы и Lexus RX350 с улицы Адмирала Черокова. После пропажи перечисленных машин были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии объединили в одно производство.

Самое интересное оперативников ждало в гараже на проспекте Народного Ополчения. В ходе обысков внутри него они нашли Kia Sportage, который в минувшую пятницу пропал в Гатчинском районе Ленобласти, и различное оборудование для угона: рации, комплекты государственных регистрационных знаков, электронные блоки управления двигателей и так далее.

Помимо этого, там хранились охотничья винтовка и травматический пистолет с патронами к ним, ключи и документы от машин немецкого и американского производства, а также маски и парики, которые делали угонщиков неузнаваемыми.

Судя по всему, в этом же гараже они не только работали, но и отдыхали — на его территории оперативники обнаружили десять граммов вещества коричневого цвета, которое может оказаться наркотиком. Так ли это — установит экспертиза. Расследование продолжается.

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Комментарии (2)

Pilat
Всё больше новостей о поимке угонщиков.
Неужели МВД Питера начало работать?
ash364
до чего довел страну пж: рав4 - это премиум класс
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