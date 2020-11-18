Коммуникативный голод и ночные разговоры. Песков рассказал о буднях президента на «удалёнке»

График президента Владимира Путина не претерпел существенных изменений с его переходом на дистанционную работу, но с её существенным недостатком российский лидер столкнулся на собственном опыте.
Подробностями работы главы государства поделился пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире «Первого канала» 17 ноября. Он заметил, что Владимиру Путину не хватает живого общения, и видеоконференцсвязь его не компенсирует.
«Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи», — цитирует Пескова РБК.
При этом распорядок рабочего времени главы государства не изменился: Путин занимается делами как рано утром, так и ночью и ждёт того же от своих подчинённых. «Все, кто работает с ним, тоже к этому привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи», — говорит Песков.
С 1 апреля из-за эпидемии коронавируса президент начал проводить совещания с членами правительства по видеосвязи. Сотрудники его администрации ушли на дистанционную работу с 30 марта, после объявления о первой нерабочей неделе.