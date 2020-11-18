Коммуникативный голод и ночные разговоры. Песков рассказал о буднях президента на «удалёнке»

График президента Владимира Путина не претерпел существенных изменений с его переходом на дистанционную работу, но с её существенным недостатком российский лидер столкнулся на собственном опыте.



Подробностями работы главы государства поделился пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире «Первого канала» 17 ноября. Он заметил, что Владимиру Путину не хватает живого общения, и видеоконференцсвязь его не компенсирует.

«Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи», — цитирует Пескова РБК.