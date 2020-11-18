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Коммуникативный голод и ночные разговоры. Песков рассказал о буднях президента на «удалёнке»

График президента Владимира Путина не претерпел существенных изменений с его переходом на дистанционную работу, но с её существенным недостатком российский лидер столкнулся на собственном опыте.

Подробностями работы главы государства поделился пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире «Первого канала» 17 ноября. Он заметил, что Владимиру Путину не хватает живого общения, и видеоконференцсвязь его не компенсирует.

«Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи», — цитирует Пескова РБК.

При этом распорядок рабочего времени главы государства не изменился: Путин занимается делами как рано утром, так и ночью и ждёт того же от своих подчинённых. «Все, кто работает с ним, тоже к этому привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи», — говорит Песков.

С 1 апреля из-за эпидемии коронавируса президент начал проводить совещания с членами правительства по видеосвязи. Сотрудники его администрации ушли на дистанционную работу с 30 марта, после объявления о первой нерабочей неделе.

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Комментарии (4)

Djnyana
Ну, чтобы слишком не затягивать, там много есть способов, как.. - свергать Диктатора, это, как утверждают, - секретная информация..))), делается это - абсолютно просто, но.. это - Секрет! ) На сам деле, особого Секрета - нет, есть вроде фишка, что Сам Маркс об этом думал! ))), на сам деле, всё - проще - Уважайте Себя и.., то что после Вас буит! ) Может ли Обезъяна победить Человека, разумеется, - легко! ) Будьте.. - Человеками, но не.. - Обезъянами! )
Djnyana
Мне Песков - не интересен, Миллер - не интересен, Фурсенко - не интересен, Путин - не интересен, мы - разошлись в интересах, Народ, это.. - Я! ) А эти приблуды - абсолютно никакого отношения к Народу - не имеют, но - заявляют на Него Права! )))
Djnyana
Грубо, - нельзя, попробую - просто, - господин Песков осознаёт, что врать Народу России - чревато?! ) Не потому что, Народ - агрессивен, а лишь потому, что не переносит Лжи, а если и переносит, то результат - ужасен! )
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