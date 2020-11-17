«Хабиб Телеком». Хабиб Нурмагомедов станет лицом нового мобильного оператора

В базе Роспатента появилась заявка на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib. Её подала компания «Хабиб Телеком». По данным газеты, виртуальный мобильный оператор будет запущен на сетях Tele2, а его лицом станет Хабиб Нурмагомедов. Представители холдинга Нурмагомедова и пресс-служба Tele2 не комментируют эту информацию.

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов недолго раздумывал, чем заняться после завершения карьеры. Он запускает виртуального оператора связи, пишет « Коммерсантъ » 17 ноября.

«Хабиб Телеком» принадлежит предпринимателю Марку Горскому. Он же вместе с Нурмагомедовым владеет по 25% акций виртуального оператора ООО «Первый Мобильный». Сообщается, что среди участников бренда Eagle Mobile by Khabib также Мария Горькова - бизнес-партнер сына министра внутренних дел Александра Колокольцева.

Продвигать проект могут через аккаунт Хабиба Нурмагомедова в Instagram с рассчётом на то, что успешный старт обеспечат более 25 млн его подписчиков.

О завершении карьеры Нурмагомедов объявил 24 октября после победы над американским бойцом Джастином Гейджи в рамках турнира UFC 254. О том, как это происходило и что об этом говорили и писали, читайте на «Фонтанке».