Путин назвал поддержку Азербайджана Турцией последствием развала Советского союза

Азербайджан обрёл союзника в лице Турции в Карабахском конфликте благодаря развалу Советского союза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан. Ну, что я могу вам сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24» 17 ноября.

Он подчеркнул, что Азербайджан — это суверенное государство, которое «вправе выбирать союзников, как считает нужным».

«Даже Армения не признала независимость Нагорного Карабаха. Это значит, что Азербайджан возвращал территории, которые считал своими, и всё мировое сообщество считало. В этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь», — констатировал президент.