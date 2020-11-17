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Путин назвал поддержку Азербайджана Турцией последствием развала Советского союза

Азербайджан обрёл союзника в лице Турции в Карабахском конфликте благодаря развалу Советского союза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан. Ну, что я могу вам сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24» 17 ноября.

Он подчеркнул, что Азербайджан — это суверенное государство, которое «вправе выбирать союзников, как считает нужным».

«Даже Армения не признала независимость Нагорного Карабаха. Это значит, что Азербайджан возвращал территории, которые считал своими, и всё мировое сообщество считало. В этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь», — констатировал президент.

Также в интервью «России 24» Путин, говоря о статусе Карабаха, также провёл параллели с Южной Осетией и Крымом.

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Комментарии (1)

Чёрт Опасный
Это да, это опять Ленин с бомбой виноват!
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