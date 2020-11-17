Летний сезон вместе с регулярной уборкой закончился, и желающие прогуляться у Финского залива в Курортном районе получили неприятное дополнение к пейзажу. Переступая через груды мусора, петербуржцы задумались об экологическом бедствии.
Фотографии ландшафтов побережья Финского залива 17 ноября опубликованы в группе «Сестрорецкий актив». Мусором, в том числе гигиеническими прокладками, сдобренными сине-зелёными водорослями, которые накануне лично изучала администрация Кронштадта, засыпан Дубковский пляж.
Как сообщила «Фонтанке» администратор паблика, снимки прислали сегодня, но жаловаться на грязь начали ещё в выходные. Жители Сестрорецка называют её аномальной и подозревают, что хлам на берег вынесло из-за прорыва канализации. «Помните труп ребёнка? Его в паре километров нашли, тоже мог быть в канализации», — пишут в группе.
В районной администрации бедствия не увидели. Проблемы с чистотой с завершением пляжного сезона там называют ежегодным явлением. «Так бывает. К сожалению, это то, что остаётся от гуляющих, то, что выносит на берег», — говорят в пресс-службе, отмечая, что побережье осенью убирают реже, но в среду, 18 ноября, оно будет вычищено.
За содержание пляжей в этом районе отвечает СПб ГБУ «Курортный берег». Подтвердить обещание чиновников в учреждении оперативно не смогли.