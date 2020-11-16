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16.11.2020 18:27
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Естественно и неопасно. В Смольном объяснили зелёную слизь и кладбище моллюсков в Кронштадте

Специалисты не нашли ничего химического в слизи, которую обнаружила петербурженка на острове Котлин. Загрязнение является естественным процессом скопления водорослей, опасности для жителей в нём нет.

О результатах проверки «Фонтанке» 16 ноября сообщили в комитете по природопользованию Смольного. Налёты отмерших сине-зелёных водорослей скопились в углублениях в районе вышки около форта «Шанц» после замерзания луж. Посторонних химических примесей в них нет, гибель моллюсков также нашла своё объяснение.

«На берегу действительно много пустых раковин, но это абсолютно естественная картина. Пустые створки моллюсков ветром и волнами регулярно выносит на берег. Кроме того, огромное количество чаек и ворон питается моллюсками и выклевывает их из раковины», — говорит директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий» Татьяна Ковалёва.

Похожий вывод сделал также глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, который пришёл на берег Финского залива и собственноручно проверил подозрительную субстанцию. Вместе с экологами он предположил, что зелёные лужи могут быть результатом цветения воды.

Кладбище моллюсков и слизь нашла петербурженка, вместе с детьми посетившая кронштадтский форт. Она рассказала о вязкой субстанции подозрительно яркого цвета, раковинах и мёртвых рыбёшках, усыпавших всё побережье.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
вышел удельный князь на берег крутой вверенной великим князем территории .... ггляддь ..... опять ... бббакланыббб
Василий Марущак
Если приглядеться, то в смольном сплошь одни специалисты, при чём крупные, и по всем вопросам.
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