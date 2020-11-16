«Дети плакали и собирали живых мидий». Петербурженка нашла в Кронштадте кладбище моллюсков и зелёную слизь
Петербурженка Марина Мацкевич бьёт тревогу — вместе с детьми она посетила кронштадтский форт Риф и нашла там кладбище мёртвых моллюсков. Фотографии женщина прислала 16 ноября в редакцию «Фонтанки».
«Доброе утро, вчера имели удовольствие посетить форт Риф, придя на побережье были в шоке, берег покрыт краской или химией ярко зелёного цвета, моллюски мёртвые усыпали всё побережье. Мелких рыбок мёртвых тоже нашли», — написала взволнованная читательница.
Для петербурженки увиденное стало большой неожиданностью.
«Дети плакали, собирали живых мидий и отправляли в воду. Я думала, что рядом с заказником государство точно следит за природой, но нет», — констатировала Мацкевич.
«Фонтанка» запросила комментарии у Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора, администрации форта. Глава района Олег Довганюк пообещал разобраться.
Издание показало фотографии экологам, те сошлись во мнении, что увиденное Мариной очень похоже на результат цветения водорослей. Именно после периода цветения накопленная биомасса цианобактерий отмирает и выделяет в воду внутриклеточные токсические вещества и пигменты. Вязкая субстанция «болотно-зеленого цвета», а также «светло-серые, голубые и светло-зеленые пятна густой консистенции, визуально похожие на краску» представляют собой скопления колониальной водоросли Microcystis aeruginosa Kützing, находящейся на разных стадиях разложения.