Котлин зацвёл. Зелёную слизь, убившую моллюсков в Кронштадте, проверили экологи и глава администрации
Сине-зелёная субстанция, которую нашла петербурженка на острове Котлин, скорее всего является результатом цветения водорослей. К такому выводу пришли экологи и глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, который лично пришёл на берег Финского залива.
Изначально Марина Мацкевич, сообщившая о проблеме, указала одну локацию — форт «Риф». Проверка показала, что снимки были сделаны в форту «Шанц». Впрочем, и там, и там нашлись небольшие цветные разливы. При детальном обследовании берега выяснилось, что вода зацвела в нескольких местах западной части острова, в том числе и на территории заказника «Западный Котлин».
Как рассказал глава администрации Кронштадтского района, сине-зелёная слизь не похожа на что-то химическое и искусственное. Заключение он сделал, взяв субстанцию в руки. С его слов, пробы взяли и сотрудники ГУП «ПИЛАРН» (подведомственное предприятие комитета по природопользованию).
На территории заказника нет промышленных предприятий, корабли не встают на якорь, вероятность техногенного происхождения зелёных луж мизерна.
В понедельник утром петербурженка Марина Мацкевич прислала в редакцию «Фонтанки» фотографии и поделилась болью. Она сообщила, что нашла на берегу острова зелёную краску и мёртвую фауну.