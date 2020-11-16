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16.11.2020 15:42
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Котлин зацвёл. Зелёную слизь, убившую моллюсков в Кронштадте, проверили экологи и глава администрации

Сине-зелёная субстанция, которую нашла петербурженка на острове Котлин, скорее всего является результатом цветения водорослей. К такому выводу пришли экологи и глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, который лично пришёл на берег Финского залива.

Изначально Марина Мацкевич, сообщившая о проблеме, указала одну локацию — форт «Риф». Проверка показала, что снимки были сделаны в форту «Шанц». Впрочем, и там, и там нашлись небольшие цветные разливы. При детальном обследовании берега выяснилось, что вода зацвела в нескольких местах западной части острова, в том числе и на территории заказника «Западный Котлин».

Как рассказал глава администрации Кронштадтского района, сине-зелёная слизь не похожа на что-то химическое и искусственное. Заключение он сделал, взяв субстанцию в руки. С его слов, пробы взяли и сотрудники ГУП «ПИЛАРН» (подведомственное предприятие комитета по природопользованию).

На территории заказника нет промышленных предприятий, корабли не встают на якорь, вероятность техногенного происхождения зелёных луж мизерна.

В понедельник утром петербурженка Марина Мацкевич прислала в редакцию «Фонтанки» фотографии и поделилась болью. Она сообщила, что нашла на берегу острова зелёную краску и мёртвую фауну.

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
блогеры по интернету посмотрели, сказали, сойдёт и так, всё хорошо, лохам показали, лохи поверили, всё нормально, только потолок рухнул, но на потолок внимание обращать вообще не надо - просто не смотрите вверх))
Alexander_5e4cfced16b74
глобальное потепление (конечно, не из-за деятельности человека) - в действии...
kuk-vasyusha
Глава администрации на вкус проверил или как?))
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