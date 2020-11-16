Котлин зацвёл. Зелёную слизь, убившую моллюсков в Кронштадте, проверили экологи и глава администрации

Сине-зелёная субстанция, которую нашла петербурженка на острове Котлин, скорее всего является результатом цветения водорослей. К такому выводу пришли экологи и глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, который лично пришёл на берег Финского залива.



Изначально Марина Мацкевич, сообщившая о проблеме, указала одну локацию — форт «Риф». Проверка показала, что снимки были сделаны в форту «Шанц». Впрочем, и там, и там нашлись небольшие цветные разливы. При детальном обследовании берега выяснилось, что вода зацвела в нескольких местах западной части острова, в том числе и на территории заказника «Западный Котлин».

