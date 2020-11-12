Страшную находку сделал посетитель прибрежной зоны в Курортном районе Петербурга. Ею уже занимаются следователи.

Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, накануне о ней сообщил мужчина, который в половине пятого вечера оказался на пляже санатория «Сестрорецкий курорт», примерно в 300 метрах от дома № 2 по улице Максима Горького в Сестрорецке.

Прибыв на место происшествия, в трех метрах от воды сотрудники полиции обнаружили труп младенца женского пола в сильном гнилостном состоянии. Его направили в морг для установления причины смерти, также уточняется возраст погибшего ребенка. Проводится проверка.