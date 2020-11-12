FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 09:45
4
Печать

Тело младенца нашли в Сестрорецке на пляже у Финского залива

Страшную находку сделал посетитель прибрежной зоны в Курортном районе Петербурга. Ею уже занимаются следователи.

Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, накануне о ней сообщил мужчина, который в половине пятого вечера оказался на пляже санатория «Сестрорецкий курорт», примерно в 300 метрах от дома № 2 по улице Максима Горького в Сестрорецке.

Прибыв на место происшествия, в трех метрах от воды сотрудники полиции обнаружили труп младенца женского пола в сильном гнилостном состоянии. Его направили в морг для установления причины смерти, также уточняется возраст погибшего ребенка. Проводится проверка.

Фото «существа» было опубликовано в соцсетях несколько дней назад. Пользователи гадали, что за «неведомую зверушку» выбросило на берег. Некоторые делали предположение, что это тело младенца, однако, никто из очевидцев до 12 ноября в полицию, по всей видимости, не обращался.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

alexadmin
Я в шоке от этических норм редакции газеты.
житель города П.
У этого кошмара есть предыстория - некоторое время люди в соцсетях с фото обсуждали, что это за странный предмет (существо) лежит на берегу. И лишь какое то время спустя пришло в голову вызвать полицию.
В.Паркинсон
...и приплод тайно бросить в бездну вод....так Пушкиным навеяло.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний