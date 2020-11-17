В Башкирии алкоголиков лечили побоями и привязыванием к кровати. В центр реабилитации свозили насильно

Подробности сообщает республиканский Следственный комитет 17 ноября. Следствие полагает, что подозреваемые создали реабилитационный центр «Мост» в арендованном помещении в селе Кармаскалы Стерлитамакского района. Родственникам страдающих от алкоголизма людей обещали за 25–35 тысяч рублей в месяц наставить их близких на путь трезвости, и те не беспокоились, будучи уверенными, что за дело взялись специалисты. «Сотрудники центра приезжали к реабилитантам по месту жительства, представлялись полицией и требовали проехать с ними якобы для следственных действий, а в некоторых случаях насильно помещали в автомобиль и отвозили в реабилитационный центр, где против воли содержали в изоляции», — говорится в сообщении.

Эстремальные методы лечения алкоголизма в Башкирии привели к серии уголовных дел против шести жителей Уфы и Стерлитамака. Подопечных реабилитационного центра привязывали к кроватям и кулаками убеждали отказаться от пагубной привычки.

Из материалов дела следует, что с территории центра пациенты никуда деться не могли. Вокруг был высокий забор, в помещениях металлические двери, на окнах решетки, в комнатах на дверях не было ручек. Подопечным нельзя было пользоваться телефонами, а в случае нарушения правил к ним применялись меры воспитательного воздействия в виде изоляции в отдельной комнате или привязывания к кровати. Видеться с родными им было запрещено.



Работу центра пресекли сотрудники управления наркоконтроля МВД по республике. Как добавили в пресс-службе МВД по Башкирии, из центра освобождены 30 человек. О том, что происходит в двухэтажном здании за высоким забором, рассказали стражам порядка сами постояльцы, многих из которых привезли силой. «С первых же дней к подопечным применялись различные виды наказаний. По их словам, расправа полагалась за любое проявление своеволия», — сообщает пресс-служба.



СК возбудил уголовные дела по статьям УК РФ «похищение человека, совершенное организованной группой» и «незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой». Подозреваемым предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

