Петербуржец попытался вынести целую коробку детских сладостей из супермаркета во Фрунзенском районе. Видеозапись стоической борьбы сотрудников магазина за товар оказалась в распоряжении «Фонтанки».
По информации нашего издания, попытка стащить шоколадные яйца в количестве почти 150 штук была предпринята неизвестным 17 ноября. Грабитель появился в «Пятерочке» на Купчинской улице примерно в половину одиннадцатого утра. Его целью была коробка с «Киндерами».
Однако вынести детские сладости ему не удалось. Сотрудники магазина узнали о его проделке и решили произвести задержание собственными силами. Стоическая борьба за товар попала на видео, которое публикует «Фонтанка».
Смелые работники торговой точки в итоге смогли отвоевать продукцию общей стоимостью более пяти тысяч рублей, ее вернули обратно на полки. Также известно, что задержанный ими больше потерял, чем приобрел. Пытаясь вырваться из рук кассиров и уборщицы, он обронил бумажник с упаковками из-под сим-карт.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, заявление о грабеже от кассира магазина на Купчинской улице поступило в полицию Фрунзенского района. Проводится проверка. Руководство «Пятерочки» от комментариев отказалось.