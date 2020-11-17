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В Купчино неизвестный пытался стащить коробку «Киндеров». Борьба за шоколадные яйца попала на видео

Петербуржец попытался вынести целую коробку детских сладостей из супермаркета во Фрунзенском районе. Видеозапись стоической борьбы сотрудников магазина за товар оказалась в распоряжении «Фонтанки».

По информации нашего издания, попытка стащить шоколадные яйца в количестве почти 150 штук была предпринята неизвестным 17 ноября. Грабитель появился в «Пятерочке» на Купчинской улице примерно в половину одиннадцатого утра. Его целью была коробка с «Киндерами».

Однако вынести детские сладости ему не удалось. Сотрудники магазина узнали о его проделке и решили произвести задержание собственными силами. Стоическая борьба за товар попала на видео, которое публикует «Фонтанка».

Смелые работники торговой точки в итоге смогли отвоевать продукцию общей стоимостью более пяти тысяч рублей, ее вернули обратно на полки. Также известно, что задержанный ими больше потерял, чем приобрел. Пытаясь вырваться из рук кассиров и уборщицы, он обронил бумажник с упаковками из-под сим-карт.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, заявление о грабеже от кассира магазина на Купчинской улице поступило в полицию Фрунзенского района. Проводится проверка. Руководство «Пятерочки» от комментариев отказалось.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

shushu
Грабитель по-моему женского пола? Или очень похож
Урус-Баши
Молодцы, узбечки! Вот так и надо обирать данковские карты у урьусских грабителей. Но, с другой стороны, дадо было дать ему один чупик. Наверное, очнь пососать хотелось, детство вспомнить. Может, есть хотелось. Пандемия, безработица, инфля довели беднягу. Или деткам хотел раздать. Но с бабами драться - это зря. Некультурно как-то.
hal9000
Грязной тряпкой да по моГде да по моГде..по наглой..
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