Петербуржец попытался вынести целую коробку детских сладостей из супермаркета во Фрунзенском районе. Видеозапись стоической борьбы сотрудников магазина за товар оказалась в распоряжении «Фонтанки».



По информации нашего издания, попытка стащить шоколадные яйца в количестве почти 150 штук была предпринята неизвестным 17 ноября. Грабитель появился в «Пятерочке» на Купчинской улице примерно в половину одиннадцатого утра. Его целью была коробка с «Киндерами».

Однако вынести детские сладости ему не удалось. Сотрудники магазина узнали о его проделке и решили произвести задержание собственными силами. Стоическая борьба за товар попала на видео, которое публикует «Фонтанка».