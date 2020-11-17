В городе Измир появилась четвероногая знаменитость. Один и тот же пёс каждый день приходит к дождевому стоку и часами смотрит вниз сквозь решётку. Прохожие тоже с любопытством пытаются разглядеть в темноте то, что видит там собака.

Этот пёс стал в последние дни самым обсуждаемым животным в Турции. Местные торговцы уже дали ей соответствующую кличку — Мазгал, что значит «сток», «слив», пишет News Turk.