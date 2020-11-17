В городе Измир появилась четвероногая знаменитость. Один и тот же пёс каждый день приходит к дождевому стоку и часами смотрит вниз сквозь решётку. Прохожие тоже с любопытством пытаются разглядеть в темноте то, что видит там собака.
Этот пёс стал в последние дни самым обсуждаемым животным в Турции. Местные торговцы уже дали ей соответствующую кличку — Мазгал, что значит «сток», «слив», пишет News Turk.
Для того, чтобы выяснить, что же всё-таки приковывает внимание пса, на место даже вызвали спасателей. Но в сточной канаве за решёткой они так ничего и не нашли.
Некоторые уже начали сравнивать Мазгала с Хатико. Ветеринар Эйдер Далкич предположил, что такое поведение собаки может быть связано с травмой в её прошлом.