FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
76.92р91.17р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В России появится мобильное приложение для отслеживания контактов с заболевшими коронавирусом

Министерство цифрового развития выпустит приложение, которое будет мониторить социальные контакты в целях борьбы с распространением COVID-19. Разработка велась совместно с правительством Москвы, а также в партнерстве с Apple и Google, пишет 17 ноября «Медуза» со ссылкой на источники в двух IT-компаниях, а также в правительстве и федеральном штабе по борьбе с коронавирусом.

Сейчас завершается тестирование приложения, после чего оно появится в App Store и Google Play, пишет издание. Принцип работы будет следующим: заболевший будет вводить информацию в приложение, а телефон — сканировать окружение в радиусе 10 метров и анонимно записывать контакты. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения. Информация анонимна, личность заболевшего не раскрывается. Данные автоматически будут удаляться через две недели. В приложении предусмотрели защиту от шутников, которые решат внести ложные сообщения о заболевании. Подхватившие коронавирус будут вводить специальный код, полученный вместе с результатами теста.

Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил «Медузе» разработку, пообещав, что её использование будет «абсолютно анонимным и безопасным». «Не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания, — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват», — добавил Шадаев.

Собеседник издания в правительстве говорит, что название «Стопкоронавирус. Мои контакты» — рабочее и логично будет использовать его, поскольку оно уже хорошо знакомо россиянам.

Подобные приложения для отслеживания контактов с заболевшими уже работают в Латвии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, ЮАР, Великобритании и еще десятке разных стран.

С начала пандемии в России выявили уже 1 971 013 заболевших COVID-19. За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 2130 новых случаев заболевания коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Noisymouse
А что так долго разрабатывают-то? Насколько знаю, такое отслеживание и оповещение о возможном контакте с инфицированным в Израиле, к примеру, было еще весной.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний