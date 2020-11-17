В России появится мобильное приложение для отслеживания контактов с заболевшими коронавирусом

Министерство цифрового развития выпустит приложение, которое будет мониторить социальные контакты в целях борьбы с распространением COVID-19. Разработка велась совместно с правительством Москвы, а также в партнерстве с Apple и Google, пишет 17 ноября «Медуза» со ссылкой на источники в двух IT-компаниях, а также в правительстве и федеральном штабе по борьбе с коронавирусом.
Сейчас завершается тестирование приложения, после чего оно появится в App Store и Google Play, пишет издание. Принцип работы будет следующим: заболевший будет вводить информацию в приложение, а телефон — сканировать окружение в радиусе 10 метров и анонимно записывать контакты. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения. Информация анонимна, личность заболевшего не раскрывается. Данные автоматически будут удаляться через две недели. В приложении предусмотрели защиту от шутников, которые решат внести ложные сообщения о заболевании. Подхватившие коронавирус будут вводить специальный код, полученный вместе с результатами теста.
Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил «Медузе» разработку, пообещав, что её использование будет «абсолютно анонимным и безопасным». «Не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания, — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват», — добавил Шадаев.
Собеседник издания в правительстве говорит, что название «Стопкоронавирус. Мои контакты» — рабочее и логично будет использовать его, поскольку оно уже хорошо знакомо россиянам.
Подобные приложения для отслеживания контактов с заболевшими уже работают в Латвии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, ЮАР, Великобритании и еще десятке разных стран.
С начала пандемии в России выявили уже 1 971 013 заболевших COVID-19. За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 2130 новых случаев заболевания коронавирусом.