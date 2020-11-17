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Миссия ракеты Vega провалилась. На Украине уволили главу Государственного космического агентства

Европейская ракета-носитель Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли, стартовавшая 16 ноября с космодрома в Куру (Французская Гвиана), отклонилась от траектории, не завершив миссию. На орбиту не доставлены испанский спутник наблюдения Земли SEOSAT-Ingenio и французский научный аппарат TARANIS.

Сообщение компании-оператора Arianespace 17 ноября цитирует ТАСС: «Спустя 8 минут после старта миссии Vega VV17, после первого зажигания двигателя верхней ступени Avum, было обнаружено отклонение от траектории, что повлекло за собой прекращение полета».

Этот запуск Vega был седьмым в этом году и семнадцатым за все время её использования с 2012 года. Два пуска закончились аварией, еще при одном не отделились два из 53 спутников, напоминает РИА Новости.

По данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, авария могла произойти из-за отказа украинского двигателя. «На четвёртой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства. Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega», — сказал собеседник агентства.

РД-843 разработан украинским КБ «Южное» и выпущен на предприятии «Южмаш» в Днепре. Как отмечается на сайте КБ, установка позволяет проводить до пяти запусков за один полет, общее время работы двигателя составляет порядка 700 секунд.

Сразу после сообщения о провале миссии поступила информация о том, что правительство Украины уволило председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова, занимавшего пост с января 2020 года. Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров, статья, по которой его освободили от должности, предусматривает, что субъект назначения может уволить госслужащего по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения. Причины увольнения не называют.

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Комментарии (1)

alexadmin
Когда все системно развалено, очень удобно каждые полгода увольнять и нанимать нового стрелочника. Вроде и меры предприняты и делать ничего не надо.
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