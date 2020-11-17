Дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу

Художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист России 43-летний Аскольд Запашный госпитализирован в Москве.

В пресс-службе цирка 17 ноября ТАСС подтвердили, что Запашного привезли накануне поздно вечером. «Он находится в Первой Градской больнице. Ему стало плохо около 22:00», — рассказали в цирке. Причина госпитализации не уточняется.

По данным «Пятого канала», у артиста упало давление. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный сообщил каналу, что у его брата «немножко скакануло давление, упала температура». «Но сейчас он находится под контролем врачей. Я только что с ним разговаривал, рядом пять врачей, ему уделяют должное внимание. Он в сознании, он разговаривает. Он находится в нормальном состоянии, сейчас проверяют, почему организм так себя повел», —рассказал Эдгард Запашный.