Не норки, так курицы. Из-за птичьего гриппа в Дании решили уничтожить 25 тысяч цыплят

Власти Дании приняли решение уничтожить 25 тысяч цыплят в связи со вспышкой птичьего гриппа H5N8 на одной из птицеферм.

Как сообщает 17 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на издание Ekstra Bladet, датское управление ветеринарии и пищевых продуктов приостановило экспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами ЕС как минимум на три месяца. Случаев заражения людей птичьим гриппом пока не выявлено.

В начале ноября на фоне информации о появлении мутировавшего коронавируса в стране решили убить всех этих животных — 15–17 миллионов. Данная мера вызвала возмущение и среди заводчиков, и среды простых граждан. После забоя 2,4 миллиона норок выяснилось, что решение было незаконно. Позже власти склонились к тому, что норок надо спасать.