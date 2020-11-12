Власти Дании передумали уничтожать всех норок. Теперь пушных зверей хотят спасти

Правительство Дании пересмотрело своё требование об уничтожении всей популяции норок на зверофермах, которое было объявлено после обнаружения у зверей мутировавшего коронавируса, который может передаваться людям. Министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могенс Енсен 12 ноября заверил, что власти против разведения норок ничего не имеют.



«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных, — приводит ТАСС слова Енсена из интервью телеканалу TV Midwest. — Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест».

