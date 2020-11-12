FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 16:22
4
Печать

Власти Дании передумали уничтожать всех норок. Теперь пушных зверей хотят спасти

Правительство Дании пересмотрело своё требование об уничтожении всей популяции норок на зверофермах, которое было объявлено после обнаружения у зверей мутировавшего коронавируса, который может передаваться людям. Министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могенс Енсен 12 ноября заверил, что власти против разведения норок ничего не имеют.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных, — приводит ТАСС слова Енсена из интервью телеканалу TV Midwest. — Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест».

Популяция норок в Дании составляет 15–17 млн. Убиты уже 2,4 млн.

Ранее Могенсу Енсену после большого потока критики от норководов и защитников животных пришлось извиниться за «неясность в подходе правительства к своим полномочиям» — оказалось, что власти не имеют юридических оснований для того, чтобы требовать забоя всех норок. Уничтожение пришлось оставить в качестве рекомендации. Тем не менее премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что придётся менять законодательство.

Мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку, обнаружили у норок в Дании. Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения заболевания. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

После этого вирус у норок обнаружили ещё в пяти странах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

260802551
В Дании творится что-то очень странное по отношению к животным.
Kit.
Интересно, "Фонтанку" ничего не смутило, когда она перепечатывала про "гендерное равенство пищевых продуктов"?
bluxer
Кролики думали, что просто любят друг друга, а на самом деле их разводили.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний