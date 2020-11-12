Власти Дании передумали уничтожать всех норок. Теперь пушных зверей хотят спасти
Правительство Дании пересмотрело своё требование об уничтожении всей популяции норок на зверофермах, которое было объявлено после обнаружения у зверей мутировавшего коронавируса, который может передаваться людям. Министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могенс Енсен 12 ноября заверил, что власти против разведения норок ничего не имеют.
«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных, — приводит ТАСС слова Енсена из интервью телеканалу TV Midwest. — Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест».
Популяция норок в Дании составляет 15–17 млн. Убиты уже 2,4 млн.
Ранее Могенсу Енсену после большого потока критики от норководов и защитников животных пришлось извиниться за «неясность в подходе правительства к своим полномочиям» — оказалось, что власти не имеют юридических оснований для того, чтобы требовать забоя всех норок. Уничтожение пришлось оставить в качестве рекомендации. Тем не менее премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что придётся менять законодательство.
Мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку, обнаружили у норок в Дании. Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения заболевания. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.
После этого вирус у норок обнаружили ещё в пяти странах.