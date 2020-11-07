Проблемы норок вышли за границы Дании. Коронавирус у животных обнаружили еще в 5 странах

Случаи инфицирования норок новым коронавирусом зафиксированы еще в 5 странах. Ранее в Дании решили пустить под нож миллионы пушистых зверьков.



Как говорится в бюллетене ВОЗ, заражение животных выявлено также в США, Нидерландах, Италии, Испании и Швеции. Предположительно, норки подхватывают вирус от людей, при этом происходит его генетическая модификация.

Напомним, ранее в Дании у норок обнаружили мутировавший коронавирус, который человеку как раз передается. Было решено уничтожить 15–17 миллионов животных. Накануне Великобритания ввела запрет на въезд в страну из Дании. Обладатели британского гражданства могут вернуться, но должны пройти двухнедельный карантин.