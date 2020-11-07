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07.11.2020 14:30
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Проблемы норок вышли за границы Дании. Коронавирус у животных обнаружили еще в 5 странах

Случаи инфицирования норок новым коронавирусом зафиксированы еще в 5 странах. Ранее в Дании решили пустить под нож миллионы пушистых зверьков.

Как говорится в бюллетене ВОЗ, заражение животных выявлено также в США, Нидерландах, Италии, Испании и Швеции. Предположительно, норки подхватывают вирус от людей, при этом происходит его генетическая модификация.

Напомним, ранее в Дании у норок обнаружили мутировавший коронавирус, который человеку как раз передается. Было решено уничтожить 15–17 миллионов животных. Накануне Великобритания ввела запрет на въезд в страну из Дании. Обладатели британского гражданства могут вернуться, но должны пройти двухнедельный карантин.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Интересно, норковые намордники признают гламурными на территории Великой и Могучей? Ну а что, сырье-то подешевеет..
sektor7
15-17 млн. Ужас
Кстати в моде этого сезона как раз мужские шубы, полушубки, бушлаты.
Милая +
Люди заражают не только друг друга, но и животных. Норки и другие зверюшки ни в чём не виноваты. Их надо изолировать не только от инфицированных, но и от больных на голову людей.
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