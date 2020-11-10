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10.11.2020 19:37
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После забоя 2,4 млн норок в Дании выяснилось, что власти не имеют права требовать убить их всех

У властей Дании не было юридических оснований для того, чтобы требовать забоя всех норок в стране, вне зависимости от их заражения коронавирусом. После того, как правительству указали на ошибку, профильный министр извинился и указал, что уничтожение этих животных останется в виде рекомендации.

Как пишет 10 декабря ТАСС со ссылкой на шведское агентство TT, уже было убито 2,4 млн норок, в то время как на зверофермах их количество оценивается от 14 до 17 млн.

Кабмин внес в парламент законопроект о забое всех норок — как больных, так и здоровых. Звероводческие хозяйства и оппозиционные партии высказались против. Из-за резкой негативной реакции министру продовольствия и рыболовства Могенсу Енсену пришлось извиниться за «неясность в подходе правительства к своим полномочиям». Тем не менее вместо требования ведомство теперь настоятельно просить забить пушистых зверьков.

Премьер-министр Метте Фредериксен тоже заявила, что сожалеет о произошедшем, и при этом подчеркнула, что придётся менять законодательство.

Датские норководы с грустью отмечают, что пути назад нет — уничтожено уже как минимум 14% популяции на зверофермах.

Мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку, обнаружили у норок в Дании. Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения заболевания. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

После этого вирус у норок обнаружили ещё в пяти странах.

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Комментарии (5)

Alex001
Фух, и то ладно.
Жизнь норок всё равно не будет долгой, но по крайней мере не будут бездумно уничтожены.
Старец
Так и до кошек с собаками можно добраться. Но вот крыс/мышей тысячи лет человек не смог извести!
Stargazer_5e4cc3b703773
Их бы всё равно убили. Рано или поздно. И это та страна, что до последнего не давала добро на достройку "Северного потока-2", ссылаясь на экологию. Но той же рукой в одномоментье дала добро полякам на их бесполезный "Европайп" или ,как там бишь его, из Норвегии.
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