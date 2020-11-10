После забоя 2,4 млн норок в Дании выяснилось, что власти не имеют права требовать убить их всех

У властей Дании не было юридических оснований для того, чтобы требовать забоя всех норок в стране, вне зависимости от их заражения коронавирусом. После того, как правительству указали на ошибку, профильный министр извинился и указал, что уничтожение этих животных останется в виде рекомендации.

Как пишет 10 декабря ТАСС со ссылкой на шведское агентство TT, уже было убито 2,4 млн норок, в то время как на зверофермах их количество оценивается от 14 до 17 млн.

Кабмин внес в парламент законопроект о забое всех норок — как больных, так и здоровых. Звероводческие хозяйства и оппозиционные партии высказались против. Из-за резкой негативной реакции министру продовольствия и рыболовства Могенсу Енсену пришлось извиниться за «неясность в подходе правительства к своим полномочиям». Тем не менее вместо требования ведомство теперь настоятельно просить забить пушистых зверьков.

