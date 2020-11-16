Украинский волейболист «Зенита» Пашицкий получил право играть за сборную России
Волейболист петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получил российское спортивное гражданство. Как сообщает в понедельник, 16 ноября, РИА Новости со ссылкой на директора сине-бело-голубых Владимир Самсонов, теперь украинский игрок сможет выступать за сборную России.
«Пашицкий получил российское спортивное гражданство. Теперь он сможет играть за сборную России», — подчеркнул Самсонов.
Дмитрий Пашицкий — уроженец Киева. Однако большую часть детства провел в Риге. Взрослую карьеру начал в Эстонии. Игроком петербургского «Зенита» стал в июне 2020-го.
В составе кемеровский «Кузбасса» выиграл золотую и бронзовую медали чемпионата России, завоевал Суперкубок России, а также стал полуфиналистом Лиги чемпионов-2019/20.