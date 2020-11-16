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16.11.2020 22:04
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СКА одержал волевую победу, благодаря дублю Бурдасова и замене вратаря на героя Кубка Карьяла

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева». Армейцы с Невы выиграли со счётом 3:2 в овертайме.

Уфимцы начали встречу с двух голов: отличились Сакари Маннинен (11) и Никита Сошников (16 - в большинстве).

После первого периода главный тренер армейцев Валерий Брагин заменил вратаря Михаила Бердина на одного из главных героев недавнего Кубка Карьяла https://fontanka.ru/2020/11/09/69534388/ 18-летнего Ярослава Аскарова.

Дубль Антона Бурдасова (26, 50) помог СКА сравнять и перевести игру в овертайм, где победную шайбу уже на 14 секунде дополнительного времени забил Владимир Ткачев.

После 26 матчей у петербуржцев 35 очков и они продолжают занимать второе место в турнирной таблице Западной конференции. Лидирует по-прежнему ЦСКА, на счету которого 41 очко.

Следующий матч СКА проведёт 18 декабря в Санкт-Петербурге против челябинского «Трактора».

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