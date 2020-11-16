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16.11.2020 19:22
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В Петербурге создают Центр управления регионом по аналогии с подмосковным

Смольный утверждает положение и структуру Центра управления регионом, который появится в Петербурге для более оперативного взаимодействия структур власти по аналогии с подмосковным. Соответствующий проект распоряжения комитета территориального развития 16 ноября представили на антикоррупционную экспертизу.

ЦУР станет постоянно действующим совещательным органом. Центр будет курировать вице-губернатор, ответственный за взаимодействие Смольного и Минкомсвязи. Отвечать за создание и функционирование предстоит комитету территориального развития.

Предполагается, что ЦУР будет координировать мониторинг и обработку всех видов обращений в органы исполнительной власти от горожан, в том числе в соцсетях и мессенджерах. Главная задача центра — координировать работу чиновников разных ведомств, чтобы оперативно, в идеале — превентивно решать наиболее острые проблемы.

Центру предстоит формировать аналитические отчеты по наиболее часто встречающимся проблемам, которые беспокоят горожан, рекомендации по повышению эффективности решения таких проблем, а также искать причины, почему чиновники не могут эффективно решить волнующие петербуржцев проблемы. Кроме того, ЦУР будет рекомендовать, как чиновникам взаимодействовать с горожанами в онлайн-формате.

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Комментарии (5)

Иванов Ив Ив
Неплохо. Получать не хилую зарплату и ни за что не отвечать.
Валерий Мазнев
Еще одна кормушка для чиновников....
264017931
А то, что само себя называло "правительство спб"?
Неуж разгонят?
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