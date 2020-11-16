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16.11.2020 19:34
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Путин поговорил с Нетаньяху о «Спутнике V»

Владимир Путин поговорил по телефону с Биньямином Нетаньяху, диалог состоялся по инициативе премьер-министра Израиля, сообщила 16 ноября пресс-служба Кремля.

В центре внимания была тема борьбы с распространением коронавирусной инфекции, обсуждались перспективы сотрудничества по российской вакцине «Спутник V», включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле.

Затрагивалась также ситуация в ближневосточном регионе, добавили в пресс-службе. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Известно, что Израиль также работает над своей вакциной от COVID-19.

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