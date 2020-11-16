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16.11.2020 19:01
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Смольный снова поднимает взносы на капремонт домов. Бюджет тем временем самоустранился от программы

Жилищный комитет 16 ноября опубликовал проект постановления о новом минимальном размере взноса на капремонт на 2021 год. Сумма за один квадратный метр выросла на 3 рубля.

Документ опубликован на портале антикоррупционной экспертизы 16 ноября. Согласно ему, взносы в 2021 году будут колебаться от 11,06 рубля до 12 рублей, в зависимости от типа дома.

Жители дореволюционных домов без лифтов будут платить 11,5 рубля, 12 — если они есть. Та же ставка — для жителей зданий, построенных после 1980 года и имеющих наружные многослойные или оштукатуренные ограждающие конструкции.

Жители кирпичных домов 1970–1980-х годов, а также деревянных, будут платить 11–11,5 рубля; «сталинок» — 11,34–11,84; панельных, возведенных в 1970–1980-х, — 11,2–11,7.

Ставка для хрущевок зависит от материала: если они построены из кирпича, за них нужно платить 11,12–11,62 рубля, если панельные — 11,30–11,80. То же самое со зданиями, построенными после 1980-го и 1999 года. Если они кирпичные, ставка составит 11,06–11,56 рубля; для панельных — 11,24–11,74. Для домов с вентилируемыми фасадами (от 1980 года) минимальный взнос составит 11,25–11,75 рубля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (26)

ash364
когда ж они нажрутся-то
Kezevo
Санкции же им непочем, вот они и вцепились в свой же народ , их то апетиты выводить бабло вагонами в европейские банки и вывозить всех до 10 колена в европу из этой помойки ни капли не утихли...
Intriga
То есть взносы на кап. ремонт не попадают под тарифы ЖКХ,размер которых регламентируется?Почему они тогда часто приходят в квитанциях вместе с оплатой услуг жкх? Когда господин Беглов избирался они уменьшали якобы тарифы...теперь сразу на 25%.... следущий раз сразу 90% нарисуют на "выборах"?
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