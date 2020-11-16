Смольный снова поднимает взносы на капремонт домов. Бюджет тем временем самоустранился от программы

Жилищный комитет 16 ноября опубликовал проект постановления о новом минимальном размере взноса на капремонт на 2021 год. Сумма за один квадратный метр выросла на 3 рубля.



Документ опубликован на портале антикоррупционной экспертизы 16 ноября. Согласно ему, взносы в 2021 году будут колебаться от 11,06 рубля до 12 рублей, в зависимости от типа дома.

Жители дореволюционных домов без лифтов будут платить 11,5 рубля, 12 — если они есть. Та же ставка — для жителей зданий, построенных после 1980 года и имеющих наружные многослойные или оштукатуренные ограждающие конструкции.