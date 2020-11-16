Смольный снова поднимает взносы на капремонт домов. Бюджет тем временем самоустранился от программы
Жилищный комитет 16 ноября опубликовал проект постановления о новом минимальном размере взноса на капремонт на 2021 год. Сумма за один квадратный метр выросла на 3 рубля.
Документ опубликован на портале антикоррупционной экспертизы 16 ноября. Согласно ему, взносы в 2021 году будут колебаться от 11,06 рубля до 12 рублей, в зависимости от типа дома.
Жители дореволюционных домов без лифтов будут платить 11,5 рубля, 12 — если они есть. Та же ставка — для жителей зданий, построенных после 1980 года и имеющих наружные многослойные или оштукатуренные ограждающие конструкции.
Жители кирпичных домов 1970–1980-х годов, а также деревянных, будут платить 11–11,5 рубля; «сталинок» — 11,34–11,84; панельных, возведенных в 1970–1980-х, — 11,2–11,7.
Ставка для хрущевок зависит от материала: если они построены из кирпича, за них нужно платить 11,12–11,62 рубля, если панельные — 11,30–11,80. То же самое со зданиями, построенными после 1980-го и 1999 года. Если они кирпичные, ставка составит 11,06–11,56 рубля; для панельных — 11,24–11,74. Для домов с вентилируемыми фасадами (от 1980 года) минимальный взнос составит 11,25–11,75 рубля.