Эргашев потребовал создать резерв коек в Петербурге и расширить реанимации в «Ленэкспо»

Как сообщают из аппарата чиновника 16 ноября, в больницах Петербурга находятся 9770 пациентов, из них на лечении в реанимациях — 649 человек, на ИВЛ — 306 пациентов. На амбулаторном лечении находятся более 42 тысяч пациентов с коронавирусом и пневмониями. В связи с этим Эргашев поручил комитету проработать вопрос о дооснащении подготавливаемых к приему пациентов павильонов № 1, 2, 3 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо» дополнительными койками реанимации.

Вице-губернатор Олег Эргашев на совещании с руководителями комитета по здравоохранению поставил первоочередные задачи: создать резервы коек в стационарах и усилить амбулаторно-поликлиническое звено.

«Уровень заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге растет — еженедельный прирост заболеваемости составил 50%, а количество госпитализированных за неделю возросло на 8,5%, — констатировал Олег Эргашев. — В этих условиях нам необходимо повысить оборачиваемость госпитальных коек и обеспечить эффективную работу поликлиник».

Вице-губернатор подчеркнул, что только дополнительного развертывания госпитальных коек недостаточно — необходимо повысить их оборачиваемость. Уже пересмотрен тариф ОМС для лечения пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии. Теперь выписка таких пациентов возможна при достижении стабильного удовлетворительного состояния пациента, до истечения сроков лечения по тарифу. Олег Эргашев также поручил в кратчайшие сроки пересмотреть тариф ОМС для лечения пациентов в среднетяжелом состоянии.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что коронавирус не отступает — заболеваемость достигла рекорда в 2000 заражений в сутки. Лекарства исчезают из аптек, но система здравоохранения Петербурга пока выдерживает испытание.