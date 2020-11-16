Американские индексы растут на фоне новостей об эффективности вакцины Moderna
Индексы американских бирж растут после сообщений о высокой эффективности вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Об этом свидетельствуют данные торгов 16 ноября.
Индекс Dow Jones на Нью-Йоркской бирже вырос на 297,31 пункта (+1,01%), до 29 777,12 пункта. Объединяющий показатели 500 самых крупных компаний американский индекс S&P 500 прибавил 24,45 пункта (+0,68%), достигнув отметки в 3 609,6. Индекс биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, поднялся на 57,32 пункта (+0,48%), до 11 886, 61 пункта.
16 ноября Американская биотехнологическая компания Moderna рассказала об успешном испытании своей вакцины от коронавируса на людях, эффективность препарата на третьей стадии клинических испытаний составила 94,5%.