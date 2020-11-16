Белоруссия потребовала у Польши выдать основателей Telegram-канала NEXTA
МИД Белоруссии передал Польше ноту с запросом о выдаче Степана Путило и Романа Протасевича — администраторов оппозиционного Telegram-канала NEXTA.
Как отмечается 16 ноября на сайте министерства иностранных дел Белоруссии, Генпрокуратура республики уже направила коллегам из Польши запрос об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Реакции не последовало, и тогда копию этой просьбы подкрепили официальным дипломатическим обращением.
Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live, как утверждает МИД, — «экстремистские», а Путило и Протасевич ведут «преступную деятельность», которая «общественно опасна». Запрос нужно удовлетворить в «кратчайшие сроки», настаивает белорусское внешнеполитическое ведомство.
20 октября Telegram-канал и логотип были признаны Минским судом экстремистскими. 5 ноября в СК заявили, что Путило и Протасевич обвиняются в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — по статьям 293 и 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Отдельно отмечается возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 130 местного УК. Формулировка следующая: «В связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь — представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов».
Проект NEXTA основан 22-летним блогером Степаном Путило, известным также как Степан NEXTA, или Степан Светлов. Телеграм-канал существует с 2018 года, на него подписаны порядка 2 млн человек. После президентских выборов в Белоруссии канал активно освещал протесты и уличные акции.