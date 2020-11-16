Белоруссия потребовала у Польши выдать основателей Telegram-канала NEXTA

МИД Белоруссии передал Польше ноту с запросом о выдаче Степана Путило и Романа Протасевича — администраторов оппозиционного Telegram-канала NEXTA.

Как отмечается 16 ноября на сайте министерства иностранных дел Белоруссии, Генпрокуратура республики уже направила коллегам из Польши запрос об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Реакции не последовало, и тогда копию этой просьбы подкрепили официальным дипломатическим обращением.

Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live, как утверждает МИД, — «экстремистские», а Путило и Протасевич ведут «преступную деятельность», которая «общественно опасна». Запрос нужно удовлетворить в «кратчайшие сроки», настаивает белорусское внешнеполитическое ведомство.